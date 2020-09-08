РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 сен. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил со 100-летним юбилеем люберчанку Веру Воронкову, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«От имени президента России и губернатора Московской области поздравляю вас с юбилеем! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и оптимизма. Пусть близкие всегда поддерживают вас, а вы их вдохновляйте!» – сказал Ружицкий.

Глава округа вручил Вере Матвеевне цветы, подарки и поздравительные адреса.

Воронкова родилась 7 сентября 1920 года в Астраханской губернии. Школьницей вместе с родителями и двумя старшими братьями переехала в Новоузенск (Саратовская область). После окончания школы поступила в Саратовский педагогический институт. Получив диплом, работала в школе, преподавала русский язык и литературу.

Муж Веры Матвеевны – военный. В первые дни Великой Отечественной войны был тяжело контужен. Из Новоузенска семья переехала в Николаев – туда перебазировалась танковая часть мужа, позже жили в Румынии, ГДР, Польше, на Дальнем Востоке. ​

В Люберцах Вера Матвеевна живет с 1956 года. Она 35 лет​ проработала заведующей​ детским садом №16 и ушла на заслуженный отдых в​ 70 лет.