РИАМО - 8 сен. Певец Юрий Лоза сомневается, что актер Михаил Ефремов проведет в колонии весь срок, который назначил ему Пресненский суд Москвы по делу о пьяном ДТП, сообщает Газета.ru.

«Я думаю, вряд ли он отсидит все эти восемь лет. Там такая волна пошла: найдет уловки какие-нибудь, апелляции сейчас покатятся, потом больницы, потом по УДО освободят», — сказал музыкант.

Он добавил, что, возможно, актер не проведет в колонии и половины назначенного срока.

Также Лоза не захотел оценивать справедливость приговора и сказал, что доверяет суду.

«Тут не может быть однозначного мнения. Те, кто считают его великим артистом, они скажут, что много. Семья, потерявшая кормильца, скажет, что мало», — объяснил Лоза.

В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

8 сентября Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Суд также лишил Ефремова водительских прав на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.