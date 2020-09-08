РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 сен. На Октябрьском проспекте в​ Люберцах​ завершили ремонт дорожного полотна на участке от примыкания улицы Власова к проспекту (возле мемориального комплекса «Вечный огонь») до пересечения с улицей Смирновской, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Октябрьский проспект - наиболее протяженная улица в городе, она является для жителей основным выездом в Москву. Из-за интенсивного транспортного потока состояние дорожного полотна не позволяло обеспечивать должную безопасность дорожного движения. В связи с этим «Мосавтодор» выполнил работы по ремонту покрытия», - сказал Ружицкий.

Протяженность ремонтируемого участка составила порядка 800 метров.

Также на данном участке в рамках реконструкции Октябрьского проспекта ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций, которые продлятся до 2022 года.

Проект реконструкции Октябрьского проспекта включает 5 этапов. Все работы здесь планируется закончить до 2025 года. Ожидается, что пропускная способность трассы составит 115 тысяч автомобилей в сутки.