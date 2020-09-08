РИАМО - 8 сен. Система здравоохранения Москвы справится с новой волной коронавируса без дополнительных серьезных ограничений, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере так, как ее видят многие эксперты, хотя она нами не исключена в каком-то виде. Но я уверен, что наши системы здравоохранения сумеют справиться с новыми вызовами без всяких дополнительных серьезных ограничений. По крайней мере, мы так надеемся», - сказал Собянин в ходе стратегической сессии Московского финансового форума.

Он отметил, что, несмотря на сложности, вызванные пандемией, появились и новые плюсы.

«Несмотря на это, мы считаем, что есть много плюсов из тех вызовов, которые произошли у нас. И эти плюсы, я думаю, будут оставаться. Это развитие дистанционных работ, онлайн-образования, электронной торговли, развитие электронных систем здравоохранения. Вообще поднятие уровня информационных технологий в целом в стране и в городе», - сказал мэр Москвы.

В Москве сняли почти все ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Однако в общественных местах нужно находиться в масках и перчатках.

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8 СЕНТЯБРЯ

- Мишустин о восстановлении экономики после пандемии

Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а процессы восстановления идут даже более динамично. Прежде всего благодаря своевременным решениям президента и действиям правительства и, конечно, профессиональной работе многих представителей делового сообщества, в том числе финансового сектора.

- Почти 40 миллионов тестов на коронавирус провели в России.Некоторым категориям граждан нужно сдавать тест в обязательном порядке.

- За сутки в России зарегистрировали 5 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 135 больных. В Москве - 695.

- Российскую вакцину «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в первую очередь вакцинировать будут медиков и учителей.

- Для детей в России создадут щадящий вариант вакцины от коронавируса. Она будет вызывать меньше побочных эффектов. Вариант вакцины для детей выпустят после проведения массового исследования «Спутника V».

- Отечественный препарат из легких скота оказался эффективен для лечения Covid‑19. Ингаляции сурфактанта-БЛ помогли снизить смертность среди пациентов с тяжелым протеканием болезни с 80 до 14,3%.