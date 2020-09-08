РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 сен. В городском округе Люберцы​ стартовала акция «Наш лес. Посади свое дерево», она продлится до 30 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Во вторник около деревни Лукьяновка высадили порядка 14 тысяч саженцев сосны.

«Пройдет акция и на придомовых территориях. Люберчане смогут присоединиться к акции и получить саженцы и весь необходимый инвентарь у представителей своих управляющих компаний», - говорится в сообщении.

В этом году в Московской области экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в рамках всероссийской кампании «Сохраним лес», мероприятия акции пройдут по 30 сентября.