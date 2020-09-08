РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 сен. Воспитанницы люберецкой спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу «Спартак» вошли в состав участников межрегионального этапа первенства России среди девушек до 16 лет, сообщили в спорткомитете администрации округа.

В минувшие выходные в Красногорске люберецкая команда баскетболисток 2006 года рождения успешно выступила на отборочных соревнованиях Московской области.

«В ходе упорной борьбы девушки под руководством тренера Екатерины Клюевой завоевали право участвовать в следующем этапе первенства России по баскетболу. Они одержали три победы в пяти играх!» - отмечается в сообщении.

Кроме того, составлено расписание отборочных соревнований первенства России среди юношей и девушек 2004 года рождения. Девушкам предстоит сыграть с 8 по 12 сентября в Мытищах, юношам - в Химках.