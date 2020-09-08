РИАМО - 8 сен. Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил труппе театра Моссовета нового художественного руководителя, им стал Евгений Марчелли, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры столицы.

«Это решение поддержано не только сообществом во вне, но имеет хорошую проработку внутри театра. Поэтому это не секрет, не сюрприз, и я очень надеюсь, что это наше вместе принятое решение даст дополнительный хороший результат на сцене нашего любимого и дорогого театра Моссовета», - сказал Кибовский.

Он добавил, что за Марчелли говорят его работы, большой опыт и те успехи, которые знают сцены разных городов.

«Я сейчас хочу очень аккуратно, очень нежно узнать театр, у меня сентябрь очень плотный месяц, но потом я освободил все проекты, и буду внимательнейшим образом пытаться понять организм, в который я пришел», - сказал Марчелли.

Евгений Марчелли советский и российский режиссер театра, кино и телевидения. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии «Золотая маска», обладатель титула «Лучший режиссер российской театральной провинции».

Ранее он работал художественным руководителем Омского академического театра драмы, «Тильзит-театра», Калининградского областного драматического театра, Театра им. Федора Волкова в Ярославле и ставил спектакли также в московском Театре имени Вахтангова.

Всего на сценических площадках России он поставил около 70 спектаклей.