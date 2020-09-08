РИАМО - 8 сен. Специалисты Роскачества дали советы, как выбрать вкусный виноград, определить качество продукта можно по трем критериям, сообщает Газета.ru.

«Эксперты подчеркнули, что надо обращать внимание на три критерия: цвет и гибкость веток, а также плотность ягод», — отмечается в материале.

Роскачество отметило, что выбирать нужно грозди с гибкими и зелеными ветками, это значит, что виноград будет свежим. Также стоит обратить внимание на упругость ягод.

Не стоит покупать виноград с оторвавшимися от грозди ягодами, потому что так ягоды быстро испортятся.

Хранить виноград нужно в холодильнике, а мыть непосредственно перед приемом в пищу.​