РИАМО - 8 сен. Разрешение на строительство получил застройщик для возведения третьего этапа многофункционального жилого комплекса NOW, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Проект по развитию бывшей промышленной территории Москвы-реки в Даниловском районе реализует Tekta Group.

«Общая площадь третьего этапа строительства жилого комплекса – 60 095 квадратных метров. В его составе появятся семь многоэтажных жилых домов на 587 квартир и 348 машино-мест», - говорится в сообщении.

Срок действия разрешения на строительство – 30 декабря 2022 года. Территория жилого комплекса будет благоустроена. Там создадут пешеходную набережную с прогулочными дорожками, художественным освещением и озеленением.

«Жилой квартал возводится на бывших промышленных прибрежных территориях, кроме жилья он включает в себя возведение детского сада на 90 мест и школы на 550 мест», – рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Квартал NOW строится недалеко от метро «Технопарк». Всего в его составе появится 19 жилых корпусов. Реализация проекта проходит с привлечением эскроу-счетов.