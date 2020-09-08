РИАМО - 8 сен. Выдано разрешение на строительство зоогостиницы «Территория заботы» в ТиНАО города Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Документ будет действовать до 7 октября 2021 года. Строительство будет осуществляться за счет инвестора. Здание возведут рядом с деревней Поляны.

«График проверок зоогостиницы будет утвержден после получения извещения о начале строительно-монтажных работ. К проверкам на всех стадиях привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Двухэтажное здание зоогостиницы площадью 1,9 тысячи квадратных метров будет предназначено для временного содержания (передержки) собак и кошек. На первом этаже разместится входная группа, административные, технические и ветеринарные помещения, а также номера для питомцев и пространство для занятий с ними. На втором этаже – вольеры и площади для занятий с животными. Зоогостиница рассчитана на проживание 90 питомцев. Первый этаж отведут для размещения собак пород среднего размера, второй этаж – для кошек.

Прилегающую территорию благоустроят. Озелененная территория займет почти половину участка – 4,2 тысячи квадратных метров, площадка для выгула собак – 1,2 тысячи квадратных метров. На территории появятся дрессировочная школа, вольеры, пункт охраны, локальные очистные сооружения.