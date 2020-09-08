РИАМО – 8 сен. Жители Реутова отметят 80-летний юбилей городского округа сразу на нескольких площадках, там пройдут праздничные мероприятия, включая лазерное, водное и светопиротехническое шоу, фейерверк, также выступят звезды российской эстрады, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Реутов готовится отметить свой 80-й день рождения. Основные торжества развернутся в пятницу и субботу, 11 и 12 сентября, сразу на нескольких площадках», – говорится в сообщении.

По традиции празднование состоится в городских парках, музейно-выставочном центре, на пешеходной части улицы Победы, площади перед администрацией.

«Главной точкой станет просторная парковка градообразующего предприятия АО «ВПК «НПО машиностроения» и Фабричный пруд, где в пятницу пройдет серия масштабных шоу – лазерного, водного, светопиротехнического, а в субботу выступят хедлайнер концерта Zivert, группы «БандЭрос», «Челси» и певица SOYANA. Завершат праздничные дни красочные салюты в парке «Фабричный пруд», – сказал Каторов.

Он также добавил, что все мероприятия пройдут с соблюдением санитарных норм и социальной дистанции, обязательным для зрителей будет ношение масок при нахождении на площадках мероприятий.

С подробной афишей жители могут ознакомиться на сайте reutov.net.

Реутов – город областного подчинения в Московской области, наукоград РФ, является единственным населенным пунктом в одноименном городском округе. Основан в 15 веке, статус города рабочий поселок Реутово получил 7 октября 1940 году указом президиума Верховного Совета РСФСР. Город состоит из двух частей: северной и южной, разделенных Горьковским направлением Московской железной дороги. По последним данным, численность населения Реутова превысила 108 тысяч человек.