РИАМО - 8 сен. Бюджет Москвы в 2021 году будет ниже запланированного на 12-15% из-за пандемии коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Посмотрите, как планировался бюджет 2021 года. В 2020 году по отношению к 2019 году бюджет Москвы должен был вырасти на 7,5%, под 8%. Это по сравнению с 2019 годом. А мы получим минус 5-6%. Семь процентов плюс пять процентов - это 12%. А в следующем году планировался больше на 5-7%, чем в 2020 году. А мы в 2021 году получим бюджет, дай Бог, равный 2019 году. Это означает, что разница между тем, что мы планировали и тем, что получим - 12-15%. Это колоссальная цифра. А запасов уже нет, резервные фонды израсходованы. И перед нами стоит выбор. А что дальше делать?» - сказал Собянин в ходе стратегической сессии Московского финансового форума.

Он отметил, что даже при таком раскладе, город не может резать социальные программы, не может снижать заработные платы и не может снижать текущие расходы.

«Что делать? Резать инвестиционные расходы. А это нереализованные проекты. Что такое инвестиции на том же региональным уровне? Вложение в инфраструктуру. И если ты не вложил в нее один-два рубля, то и частные инвестиции не пришли. Эта проблема среднесрочная, она реальная», - сказал мэр Москвы.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

8 СЕНТЯБРЯ

- Мишустин о восстановлении экономики после пандемии

Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а процессы восстановления идут даже более динамично. Прежде всего благодаря своевременным решениям президента и действиям правительства и, конечно, профессиональной работе многих представителей делового сообщества, в том числе финансового сектора.

- Почти 40 миллионов тестов на коронавирус провели в России.Некоторым категориям граждан нужно сдавать тест в обязательном порядке.

- За сутки в России зарегистрировали 5 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 135 больных. В Москве - 695.

- Российскую вакцину «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в первую очередь вакцинировать будут медиков и учителей.

- Для детей в России создадут щадящий вариант вакцины от коронавируса. Она будет вызывать меньше побочных эффектов. Вариант вакцины для детей выпустят после проведения массового исследования «Спутника V».

- Отечественный препарат из легких скота оказался эффективен для лечения Covid‑19. Ингаляции сурфактанта-БЛ помогли снизить смертность среди пациентов с тяжелым протеканием болезни с 80 до 14,3%.