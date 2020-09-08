РИАМО - 8 сен. Бюджет Москвы в 2021 году будет ниже запланированного на 12-15% из-за пандемии коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что даже при таком раскладе, город не может резать социальные программы, не может снижать заработные платы и не может снижать текущие расходы.
«Что делать? Резать инвестиционные расходы. А это нереализованные проекты. Что такое инвестиции на том же региональным уровне? Вложение в инфраструктуру. И если ты не вложил в нее один-два рубля, то и частные инвестиции не пришли. Эта проблема среднесрочная, она реальная», - сказал мэр Москвы.
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Текстовая трансляция
8 СЕНТЯБРЯ
- Мишустин о восстановлении экономики после пандемии
- Почти 40 миллионов тестов на коронавирус провели в России.Некоторым категориям граждан нужно сдавать тест в обязательном порядке.
- За сутки в России зарегистрировали 5 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 135 больных. В Москве - 695.
- Российскую вакцину «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в первую очередь вакцинировать будут медиков и учителей.
- Для детей в России создадут щадящий вариант вакцины от коронавируса. Она будет вызывать меньше побочных эффектов. Вариант вакцины для детей выпустят после проведения массового исследования «Спутника V».
- Отечественный препарат из легких скота оказался эффективен для лечения Covid‑19. Ингаляции сурфактанта-БЛ помогли снизить смертность среди пациентов с тяжелым протеканием болезни с 80 до 14,3%.
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