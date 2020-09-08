РИАМО - 8 сен. Представители общественности прокомментировали решение суда по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце с участием артиста Михаила Ефремова, а также дали оценку работе органов внутренних дел при расследовании этого громкого дела, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Вечером 8 июня 2020 года Ефремов, который был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управляя технически исправной машиной, выехал на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение со встречной машиной, за рулем которой был житель Рязанской области Сергей Захаров. Он погиб после аварии. 8 сентября суд признал Ефремова виновным и назначил ему 8 лет лишения свободы.

«Трагедия, безусловно, трагедия, мои соболезнования семье Сергея Захарова. Не менее трагична и судьба Михаила Ефремова. Мы все знаем его по его ролям в кино, в театре. Но сейчас он совершил преступление, и вот оглашен суровый, но, на мой взгляд, справедливый приговор», – сказал член Общественного совета при МВД России, профессор кафедры госуправления и политтехнологий Института государственного управления и права Государственного университета управления Владимир Волох.

По его словам, работа следователей и полицейских в этом деле была проведена качественно и профессионально.

«Они быстро, в соответствии с установленными нормами Уголовно-процессуального, Уголовного кодексов провели расследование. Организовали достаточно большое количество необходимых экспертиз, очных ставок, допросили свидетелей. Собрали необходимые доказательства и сумели передать дело, завершенное уже, на рассмотрение, как мы знаем, суда», – сказал Волох.

Другой специалист также отметил работу следователей в этом громком уголовном деле.

«Следствием была собрана неопровержимая доказательная база вины Михаила Ефремова в совершении инкриминируемого ему преступления, подтверждающаяся показаниями свидетелей, заключениями биологической, автотехнической и видеотехнической судебных экспертиз, протоколами осмотров видеозаписей и другими доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела», – подчеркнул секретарь общественного совета при МВД России, ректор Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Алексей Забелин.

Директор центра по пропаганде безопасности движения на транспорте «Движение без опасности» Вадим Мельников заявил, что следователи провели расследование независимо, не обращая внимание на «звездность» обвиняемого.

«В данном случае важно, чтобы люди которые следили за всем процессом поняли, что у нас в стране существует принцип неотвратимого наказания за такое страшное преступление как ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть человека», – сказал Мельников.

Член общественного совета при ГУ МВД России по Москве, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Владимирович Шапарин поставил под сомнение профессиональные качества адвоката Эльмана Пашаева.

«Нельзя не дать уголовно-правовую оценку тем действиям адвоката и лжесвидетелей, которых он предоставил. Во-первых, они растоптали репутацию Михаила Ефремова, во-вторых, попытались превратить в цирковое выступление судебное заседание, попрать все основы законодательства и правосудия», – сказал Шапарин.