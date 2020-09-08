РИАМО - 8 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, несмотря на пандемию, в этом году рост инвестиций в городскую экономику составил 8%, это заявление он сделал на лекции для победителей конкурса управленцев «Лидеры России 2020», говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

Во вторник на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске стартовал третий день суперфинала конкурса «Лидеры России – 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Здесь выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

«У нас в стране много талантливых людей и в бизнесе, и в науке - где угодно. Но одни талантливые люди двигаются вперед, другие - остаются там, где они сегодня находятся на всю оставшуюся жизнь. Это нормально. Это вопрос выбора, вопрос представления человека о собственной судьбе, стратегии своего развития, своей жизни. То, что вы выбираете, — это выбор вашей судьбы. Это говорит о том, что вы не будете сидеть на месте», – отметил Собянин.

Также мэр рассказал о результатах работы в ключевых сферах жизни людей. Например, среднее время ожидания у кабинета терапевта сокращено в 3,3 раза, финансирование на одного ученика увеличено в 2,9 раза, 1 рубль инвестиций в развитие инфраструктуры позволяет привлечь 3 рубля в экономику и социальную сферу города.

Кроме того, мэр заявил, что рост инвестиций в городскую экономику составит около 8% в 2020 году, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса.

Также в прошлом году город перечислил в федеральный бюджет два триллиона рублей. Эти средства будут потрачены на поддержку регионов РФ.

На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило больше 233 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.