РИАМО - 8 сен. Через полтора года все забудут про пандемию коронавируса, предположил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Пандемия - это разовая история. Я думаю, через года полтора, мы вообще забудем, что это такое», - сказал Собянин в ходе стратегической сессии Московского финансового форума.

По его словам, роль в этом сыграет выпуск массовой вакцины от Covid-2019.

«Вот поверьте, выпустим массовую вакцину, провакцинируется большая часть населения, и перед нами будут уже другие проблемы и другие вызовы», - сказал Собянин.

В России разработали и начали производить первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Первые дозы препарата уже поступили в столичные поликлиники №2, №220 и №62.

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8 СЕНТЯБРЯ

- Почти 40 миллионов тестов на коронавирус провели в России.Некоторым категориям граждан нужно сдавать тест в обязательном порядке.

- За сутки в России зарегистрировали 5 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 135 больных. В Москве - 695.

- Российскую вакцину «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в первую очередь вакцинировать будут медиков и учителей.

- Для детей в России создадут щадящий вариант вакцины от коронавируса. Она будет вызывать меньше побочных эффектов. Вариант вакцины для детей выпустят после проведения массового исследования «Спутника V».

- Отечественный препарат из легких скота оказался эффективен для лечения Covid‑19. Ингаляции сурфактанта-БЛ помогли снизить смертность среди пациентов с тяжелым протеканием болезни с 80 до 14,3%.