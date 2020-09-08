РИАМО - 8 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие приходилось принимать непопулярные решения, чтобы снизить заторы на дорогах столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Речь идет о введении платных парковок, контроле за движением, камерах на дорогах, штрафах за нарушение правил дорожного движения.

«Ты должен создать, с одной стороны, мотивацию, а с другой стороны, ты должен создать комфортный общественный транспорт. Для этого ты должен построить метро, создать систему пригородных поездов, комфортную и приближенную к стандарту метро», - сказал Собянин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

Он также подчеркнул, что дороги должны быть построены таким образом, чтобы они не заходили в центр и можно было добраться из одного района города в другой.

Суперфинал конкурса «Лидеры России 2020» проходит на площадке мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.

Всего из 233 тысяч участников третьего сезона по итогам всех испытаний в суперфинал конкурса «Лидеры России - 2020» вышли 300 участников из 54 регионов страны, двое граждан Украины и один гражданин Белоруссии.