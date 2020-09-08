РИАМО - 8 сен. На этой неделе синоптики прогнозируют в Подмосковье долгие дожди и понижение температуры до восьми градусов, ветер может достигать семи метров в секунду, в связи с этим подмосковным автомобилистам и пешеходам напомнили о необходимости соблюдения ПДД, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Не превышать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров», - говорится в сообщении.

Ожидать транспорт следует на посадочных площадках, переходить дорогу - строго в зонах пешеходных переходов. В темное время следует носить световозвращатели.

Во вторник в столичный регион пришло похолодание. Максимальная температура воздуха в Москве во вторник достигнет 19 градусов тепла, а в Подмосковье - 21 градус тепла. К концу дня дождь ожидают на западе региона.