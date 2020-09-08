РИАМО - 8 сен. Северная и восточная части Подмосковья во вторник поделились на осень и лето, в Клину температура воздуха составила плюс 12 градусов, в Черустях 23 градуса тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

Причиной столь контрастной погоды стал холодный атмосферный фронт, который практически разделил сезоны.

«В течение дня этот фронт, поливая дождем, пересечет Московскую область, и холодный воздух завоюет всю территорию Подмосковья», - говорится в сообщении.

В Москве будет отмечаться обратный суточный ход температуры воздуха. В 12:00 на ВДНХ температура воздуха составила плюс 15 градусов, тогда как в 9:00 было почти 18 градусов тепла.

Начавшиеся в городе дожди удержат почти осеннюю прохладу.