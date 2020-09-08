РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 сен. Сотрудники полиции Люберец нашли водителя и установили машину, на которой был совершен наезд на несовершеннолетнего, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

6 сентября неустановленный водитель, двигаясь во внутридворовой территории у дома №12 по улице Наташинской в сторону дома №10 совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

«В результате наезда телесные повреждения получил мальчик 11 лет, который находился на улице без сопровождения взрослых и без световозвращающих элементов на одежде. В ходе разыскных мероприятий водитель и автомашина, причастные к ДТП, были установлены», - говорится в сообщении.

По данным фактам проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.