РИАМО - 8 сен. Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) планируется создать на базе реконструированной железнодорожной станции Мичуринец Киевского направления, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«До реконструкции к платформе фактически отсутствовал подъезд и пешеходный подход со стороны микрорайона Ближнее Переделкино, в связи с чем она не пользовалась популярностью у местных жителей. Теперь до платформы можно будет дойти по освещенному пешеходному тротуару и подъехать непосредственно к платформе на автобусе», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в будущем платформу свяжут со строящейся новой трассой «Внуково» – «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе». Кроме того, будет открыт проезд к платформе с Боровского шоссе.

«Рядом со станцией предусмотрено обустройство парковок на 400 машиномест, стоянок для такси и четырех площадок проката велосипедов. Кроме этого, для жителей, пользующихся городским транспортом, предусмотрено устройство новых и реконструкция существующих шести остановочных пунктов неподалеку от станции», – отметил Бочкарев.

Станция Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) была открыта во вторник после реконструкции.