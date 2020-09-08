РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 сен. Житель Люберец Владислав Иванов стал призером командного Кубка России по боксу, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.
Он выступал в составе сборной команды ЦФО в весовой категории до 91 килограмма. Соревнования проходили в Ижевске с 31 августа по 5 сентября. В них приняли участие 200 спортсменов из восьми федеральных округов и двух городов федерального значения.
«Поздравляем Владислава и его тренера Виктора Пономарева и желаем новых спортивных достижений!» - говорится в сообщении.
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