РИАМО - 8 сен. Российская экономика снизится менее чем на 4% в этом году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.



«Что касается темпов роста, то ситуация довольно неплохая. В некоторых странах экономика снижается от пяти и более процентов по сравнению с прошлым годом, то в этом году мы видим, что экономика (России - ред.) снизится меньше чем на 4%. Может даже это будет более позитивные фактические данные по экономике», - сказал Силуанов в ходе стратегической сессии Московского финансового форума.



По его словам, на данный момент даже безработица, которая во время пандемии вышла на уровень 6,3%, выходит на тот уровень, который был до эпидемии.



«Видим ситуацию с доходом населения, потребительским спросом - все восстанавливается. Это о чем говорит? О том, что государственные меры поддержки, которые были приняты, попали в точку по тем отраслям, которые нуждались в поддержке», - заключил Силуанов.