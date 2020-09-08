РИАМО - 8 сен. Москва может пройти осенне-зимний период с минимальными эпидемиологическими ограничениями, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я считаю, что мы при повышении заболеваемости, при осложнении ситуации, что вполне возможно в осенне-зимний период, должны пройти с минимум ограничений, связанных с передвижением экономики, передвижениями по городу и так далее», - сказал Собянин в ходе стратегической сессии Московского финансового форума.

Он отметил, что нужно продолжать соблюдать все требования врачей и не забывать про масочный режим.

«При этом, конечно, нужно соблюдать все требования, что предъявляют врачи. Тем более, что в торговле должен соблюдаться масочный и перчаточный режимы. Если в транспорте мы должны передвигаться в маске и перчатках, то так и должно быть, чтобы избежать распространения болезни», - сказал мэр Москвы.

В столице в настоящий момент сняты почти все ограничения, введенные этой весной из-за распространения коронавируса. Однако в общественных местах все еще нужно находиться в индивидуальных средствах защиты.

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8 СЕНТЯБРЯ

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