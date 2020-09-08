Прошло три месяца с тех пор, как актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, устроил в центре Москвы ДТП, в результате которого скончался водитель-курьер Сергей Захаров. После возбуждения уголовного дела артист предлагал помощь семье погибшего и неоднократно менял свои показания, в итоге все-таки признав вину. Сейчас процесс подходит к концу: прокуратура запросила для него наказание в виде 11 лет лишения свободы. Как развивалось громкое дело и какой приговор получил Ефремов, читайте в материале РИАМО.

Авария, алкоголь и наркотики

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своем автомобиле Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada курьера Сергея Захарова. Пострадавший позже умер в больнице.

Сам актер не пострадал, но очевидцы происшествия заметили, что тот был сильно пьян. Появилось видео, на котором один из собеседников Ефремова объясняет, что по его вине травмирован человек. «Так уж сильно пострадал? Я его вылечу», – ответил артист, описав, что у него очень много денег, нецензурными выражениями. СМИ сообщали, что вместе с Ефремовым в момент ДТП находился кто-то из его друзей-актеров, однако впоследствии эта информация не подтвердилась.

Выяснилось, что до аварии актер дважды посещал бар Ulysses, где просил налить ему спиртное, при этом, по словам свидетелей, он уже находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники заведения сообщили в рамках следствия, что отказали ему, однако записи с внутренних камер заведения пропали.

Экспертиза подтвердила, что на момент ДТП актер был пьян, кроме того, в его анализах нашли следы кокаина и каннабиноидов. Также у Ефремова выявили хронический алкоголизм.

В отношении актера возбудили уголовное дело по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. В ходе расследования был признан факт сбыта наркотиков Ефремову «неустановленными лицами».

После аварии в адрес Михаила Ефремова негативно высказались многие знаменитости и даже члены его семьи. Некоторые из них требовали отправить артиста в тюрьму.

Виновен – невиновен

На следующее утро после инцидента в разговоре с полицейскими актер признал вину в произошедшем и назвал ДТП «чудовищной аварией». Ролик опубликовала пресс-служба столичного главка МВД. Однако позже артист заявил, что ничего не помнит о произошедшем, а свое признание объяснил похмельем.

Между тем в СМИ появилась информация, что представители адвокатского сообщества отклоняют предложения Ефремова защищать его. Вкупе представители артиста обзвонили около 50 юристов, в итоге согласилось лишь несколько человек. Среди них оказался Эльман Пашаев, который был неоднократно лишен адвокатского статуса, а в 2018 году провел несколько месяцев под стражей по делу о вымогательстве (затем обвинение переквалифицировали и он получил год условно за самоуправство). Одним же из адвокатов потерпевшей стороны выступил Александр Добровинский, ранее отказавший Ефремову.

9 июня Таганский районный суд поместил актера под домашний арест, а спустя три дня на YouTube появился ролик с обращением Ефремова к семье погибшего. Он приносил извинения, пообещав, что за все ответит по закону и не будет пытаться уйти от ответственности. Также он заявил, что хочет помочь семье погибшего «всеми средствами», отметив, что что это «не попытка откупиться, а попытка искупить».

Однако близкие Сергея Захарова отказались прощать актера, потребовав для него справедливого наказания. Одной из причин они назвали то, что он обратился к ним лишь спустя несколько дней после ДТП и не связался лично. Всего по уголовному делу проходили четверо потерпевших – вдова, брат и двое сыновей погибшего. Один из них, Виталий, подал иск на 6,5 миллиона рублей, позже увеличив его еще на миллион, остальные назвали символическую сумму в один рубль, отметив, что им не нужны «грязные деньги».

3 июля ситуация опять изменилась. Адвокат артиста Эльман Пашаев рассказал СМИ, что Ефремов заявил о невиновности в ДТП. Общественность встретила заявление негативно, после чего защитник отметил, что его неправильно поняли. «Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек», – сказал Пашаев. Он добавил, что, виноват ли Ефремов, «скажет суд».

Позже адвокат все же подтвердил, что актер отказался признать свою вину. «Мы уже давно с моим подзащитным отказались от признания вины», – отметил он. По словам адвоката потерпевшей стороны, в материалах дела отображены изменения показаний.

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«Лжесвидетели» и хакерский взлом

Дело Михаила Ефремова попало к судье Елене Абрамовой, которая ранее судила экс-полковника Дмитрия Захарченко, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Предварительное слушание по нему было назначено на 29 июля, однако его перенесли на день из-за неявки Пашаева. На следующий день Пресненский суд продлил Ефремову срок домашнего ареста до 22 января 2021 года, также ему отказали в двухчасовых прогулках. На заседании адвокат неожиданно заявил, что не знает, находился ли артист за рулем во время ДТП.

5 августа Пашаев обвинил защиту потерпевшей стороны в фальсификации доказательств по делу, поскольку те якобы хотят привлечь к суду «лжесвидетелей», которые видели артиста за рулем сразу после аварии. Судья приобщила заявление к материалам дела. Сам же Ефремов подтвердил предыдущее заявление – вину в смерти Сергея Захарова он не признал.

Через шесть дней на слушании произошел очередной громкий инцидент. Михаил Ефремов был госпитализирован прямо из здания суда в бессознательном состоянии с подозрением на инсульт. Позже его перевели в реанимацию, а заседание в очередной раз перенесли. Эльман Пашаев высказался о диагностированной у артиста хронической обструктивной болезни легких, при этом суд не назвал болезнь артиста официально, ссылаясь на врачебную тайну.

В свою очередь адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина назвала произошедшее «очередным цирковым выступлением». К слову, уже на следующий день людей со слушания временно эвакуировали – сработала пожарная тревога.

Вновь удивил всех и адвокат Ефремова: он заявил, что смертельную аварию могли подстроить, а специалисты в автотехнической экспертизе зря обошли стороной версию перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.

«Не исследовано, когда залит асфальт, какой коэффициент сцепления, какими реагентами дорога обработана, есть ли колея, нет статистики неисправностей автомобиля», – сказал Пашаев.

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«Это был не Ефремов»

На следующий день свидетель защиты заявил в суде, что в момент смертельного ДТП за рулем автомобиля артиста находился другой человек, а сам Ефремов сидел на пассажирском сиденье.

«Подхожу к машине черной, там сидит два человека, один на водительском сидении, он пытался что-то убрать руками. <…> Это был не Ефремов, <…> не знаю, кто это был, но лицо известное, может, просто похож на кого-то», – сказал свидетель защиты Александр Кобец. Он также отметил, что очень долго не решался давать показания, но в итоге адвокату удалось его уговорить. Позже и сам Ефремов сказал, что склоняется к версии, что за рулем в тот день был не он.

В ответ на это адвокаты родных Сергея Захарова попросили проверить информацию о возможном подкупе свидетелей со стороны защиты актера.

21 августа адвокат Михаила Ефремова заявил в суде, что актер перевел по 200 тысяч рублей вдове, сыновьям и брату погибшего в качестве компенсации морального вреда. В тот же день актер заявил, что отказывается от услуг своих адвокатов и будет искать других защитников, однако через несколько дней Эльман Пашаев продолжил представлять в суде интересы Ефремова.

К развязке дело стало близиться 3 сентября, когда в суде начались прения. Еще до заседания адвокат артиста внезапно сообщил журналистам, что его подзащитный пообещал признать вину на судебном заседании.

«Ефремов очень хорошую фразу сказал: «В момент совершения преступления народ вынес мне приговор. Я заслуженный артист народа, и я буду нести наказание по приговору народа», – прокомментировал Пашаев.

Прокурор запросила 11 лет колонии общего режима для актера с ограничением свободы на три года, поскольку он отказался признавать вину при полностью изобличающих обстоятельствах. Также обвинение просило суд удовлетворить иск старшего сына Захарова Виталия в размере 500 тысяч рублей.

В свою очередь адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский рассказал СМИ, что слишком мягкий приговор суда по делу Михаила Ефремова может развязать руки тем, кто продолжает садиться за руль авто в пьяном виде, отметив, что дело является знаковым.

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Суд под звуки барабанов

День итогового заседания, 8 сентября, прошел нетривиально. К зданию суда пришли поклонники актера в маскарадных костюмах, маршем прошли барабанщицы и даже «засветились» отдельные знаменитости. Среди них присутствовали лидер трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий, музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин, ранее написавший письмо-обращение Владимиру Путину с просьбой помочь Ефремову, и писатель Дмитрий Быков.

Кроме того, появился у суда и актер Никита Джигурда, заявивший о проведении собственного расследования. По его словам, за рулем в злополучный день сидела актриса театра «Современник» Дарья Белоусова, а Ефремов лишь взял вину на себя. Джигурда показал фотографию джипа после аварии и сказал, что на ней видно, как из автомобиля появляется женская нога. Актер якобы опознал ее владелицу по надетой туфле.

Несмотря ни на что, слушание прошло крайне серьезно. Судья указала, что, согласно исследованиям, проведенным в рамках дела, джип Ефремова был полностью исправен, а сам он находился в состоянии сильного опьянения. Кроме организма подсудимого, следы наркотиков нашли и в салоне автомобиля. Большинство очевидцев ДТП указывали полицейским на Ефремова как на водителя джипа и виновника ДТП, с чем поначалу соглашался и он сам. Показания же свидетелей защиты, по мнению суда, не подтверждаются другими обстоятельствами и материалами дела.

Однако судья учла, что подсудимый имеет государственные награды и страдает хроническим заболеванием, а также тот факт, что на его попечении находятся четверо детей, включая несовершеннолетнюю дочь.

«Кроме того, в последнем слове Ефремов заявил о признании вины. Суд считает возможным расценить это как частичное признание вины и отнестись к этому как к смягчающему обстоятельству», – добавила она.

Итоговый приговор таков: 8 лет колонии строгого режима, из которых в колонии осужденный проведет 7 лет и 10 с половиной месяцев – ввиду времени, проведенного под домашним арестом. Кроме того, денежный иск одного из потерпевших было признано необходимым удовлетворить в размере 800 тысяч рублей.

Судебный процесс закончился для Ефремова поездкой до СИЗО в автозаке. Защита намерена обжаловать приговор.

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