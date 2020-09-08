РИАМО - 8 сен. Комиссия при президенте РФ по судейским кадрам поддержала кандидатуру председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына на пост председателям Мосгорсуда, сообщает «Интерфакс».

«Члены комиссии проголосовали за эту кандидатуру единогласно. Окончательно она должна быть утверждена указом президента РФ», — отмечается в материале.

21 августа Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) поддержала кандидатуру Птицына на пост председателя Мосгорсуда.

Пока эту должность занимает Ольга Егорова, она является главой ведомства с 2000 года.

Глава Мосгорсуда назначается президентом РФ на шесть лет по представлению председателя Верховного суда РФ, если кандидатуру одобрит ВККС.​