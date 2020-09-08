РИАМО - 8 сен. До конца 2020 года на будущем четвертом Московском центральном диаметре появится пять станций, три из них уже открыты, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В этом году на Киевском направлении заработали три станции будущего МЦД-4: новая «Санино», реконструированные «Победа» и «Мичуринец». <...> До конца текущего года планируется завершить реконструкцию станции «Крекшино» и строительство нового остановочного пункта «Аминьевская» - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что на станции «Крекшино» построят новую платформу с навесом на всю длину. Вместо наземного пешеходного настила там сделают подземный переход. Его оснастят эскалатором и лифтом.

«Аминьевская» будет включать три платформы длиной 300 метров с навесами, кассовый зал с техническими помещениями и пункт охраны с турникетами. На выходах предусмотрено по два эскалатора и лестница. Для маломобильных пассажиров запроектированы лифты» - добавил Бочкарев.

Движение по первым двум диаметрам — «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский» — запустили 21 ноября 2019 года. До 2025 года планируется запустить МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», МЦД-4 «Киевско-Горьковский» и МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий». Все три сейчас находятся на этапе проектирования.

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