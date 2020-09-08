РИАМО - 8 сен. Актера Михаила Ефремова, которого осудили на восемь лет лишения свободы за гибель человека в ДТП, поместят на карантин в следственном изоляторе, сообщает ТАСС.

«В соответствии с приговором Пресненского районного суда Москвы Ефремов М. О. направлен в один из московских следственных изоляторов. При поступлении в СИЗО он пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения», – говорится в сообщении.

Приговор в отношении артиста не вступил в законную силу. Если защита Ефремова не обжалует приговор, актера направят в колонию для отбывания наказания не позднее 10 дней со дня получения администрацией следственного изолятора извещения о вступлении приговора суда в законную силу.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев уже говорил, что защита будет обжаловать приговор.

В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

8 сентября Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Суд также лишил Ефремова водительских прав на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.