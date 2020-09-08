РИАМО - 8 сен. Старший сын Сергея Захарова, который погиб в результате аварии с участием актера Михаила Ефремова, остался недоволен компенсацией морального время в 800 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».

«Его адвокат Сергей Аверцев заявил <…>, что насчет обжалования решение еще не принято», — отмечается в материале.

В гражданском иске Виталий Захаров запросил компенсацию в размере 7,3 тысячи рублей.

В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Суд также лишил Ефремова водительских прав на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.​