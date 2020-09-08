РИАМО - 8 сен. Более 38,8 тысячи жителей Подмосковья трудоустроились с помощью областной службы занятости с начала года, уровень безработицы по Московской области на начало сентября составил 3,56% к численности экономически активного населения, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«С начала года в областную службу занятости населения было подано 303,2 тысячи заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 230,8 тысячи человек», – сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

С начала года работодателям требовалось заполнить 67,7 тысячи вакансий. 73,3% – по рабочим профессиям.

«Сейчас в областном банке вакансий размещено 50 тысяч вакансий, из них 68,7% – по рабочим профессиям, а 94 % – с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Московской области», – добавила Фаевская.