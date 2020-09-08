РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 сен. Во вторник глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий прошел вакцинацию против гриппа в поликлинике №3, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Лишний раз нужно позаботиться о своем здоровье, тем более здоровья много не бывает. Нужно провести профилактику. Сделать вакцинацию против гриппа крайне необходимо, особенно в этот период времени. Я желаю всем здоровья, заботьтесь о себе и больше бывайте на свежем воздухе», - сказал Ружицкий.

По словам заместителя главного врача Люберецкой областной больницы по амбулаторно-клинической работе Ирины Штольц, началась сезонная эпидемия простудных заболеваний.

«Для того, чтобы эффект от прививки был, ее надо сделать за месяц до эпидсезона, чтобы выработались антитела. Вакцинация стартовала с 4 сентября в Люберцах. Для того, чтобы увеличить охват населения, мы организовали выездные бригады, которые у нас работают в мобильном передвижном комплексе. Бригады начали работу 7 сентября», - отметила Штольц.