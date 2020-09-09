РИАМО – 9 сен. Московский нефтеперерабатывающий завод открыл новую автостоянку для сотрудников, площадка из 315 парковочных мест позволит снизить транспортную нагрузку в районе Капотня, убрав автомобили сотрудников с городских парковочных мест, говорится в сообщении пресс-службы МНПЗ.

«Готовится вторая очередь проекта, которая увеличит количество мест до 800 к концу 2021 года. Работы идут в соответствии с обязательствами, ранее данными Московским НПЗ городу», — говорится в сообщении.

Новая парковка стала частью комплексной программы развития Московского НПЗ, которая предполагает обновление технологического оборудования, административных и бытовых зданий. Благодаря современным технологиям новые объекты компактно расположены, а освободившиеся площади МНПЗ задействует в том числе под социально значимые проекты. Новая автостоянка обустроена вместо 20 выведенных ранее из эксплуатации хозяйственных построек.

«Мы продолжаем уделять внимание инфраструктуре Капотни. Каждый год с учетом запроса жителей реализуются проекты озеленения, модернизации спортивных сооружений и объектов культуры», - подчеркнул генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, принявшая участие в церемонии открытия, отметила, что уже видно, как преобразился район Капотня: в ходе городской программы благоустройства пешеходные дорожки стали удобными, приведены в порядок дворы, скверы и набережная.

«Хочу отметить, что и в транспортном вопросе видны значительные изменения в лучшую сторону. Для автомобилей появились парковочные карманы. Спасибо и Московскому НПЗ за то, что в срок, как мы и договаривались, открыта новая автостоянка. И городское благоустройство, и модернизация МНПЗ направлены на то, чтобы жителям было комфортнее в своем районе», — добавила Инна Святенко.