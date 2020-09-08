РИАМО - 8 сен. Экономика в России восстанавливается после коронавирусной пандемии быстрее, чем в других странах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а процессы восстановления идут даже более динамично. Прежде всего благодаря своевременным решениям президента и действиям правительства и, конечно, профессиональной работе многих представителей делового сообщества, в том числе финансового сектора», - сказал Мишустин в видеообращении к участникам стратегической сессии Московского финансового форума.

Более того, по его словам, у российского правительства на данный момент есть четкие ориентиры, как двигаться дальше, и на чем важно сосредоточить основные усилия.

В ходе стратегической сессии Московского финансового форума мэр Москвы Сергей Собянин также поздравил финансистов с их профессиональным праздником.

«Я хотел бы присоединиться к поздравлению финансистов, потому что в условиях любых кризисов роль финансистов выходит на первый план. <...> Сколько бы мы кризисов не проходили, всегда первый вопрос адресован финансистам», - сказал Собянин.

День финансиста в России отмечается ежегодно 8 сентября, начиная с 2011 года.

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8 СЕНТЯБРЯ

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