РИАМО - 8 сен. Более 200 учащихся Подмосковья принимают участие в финале WorldSkills Russia, среди них есть как школьники, так и студенты, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Ребята продемонстрируют свои умения в 155 компетенциях, в том числе в 60 компетенциях для юниоров», – сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Чемпионат начался 6 сентября. Он продлится до 21 сентября.

«Впервые соревнования проходят в дистанционно-очном формате. Подмосковье активно участвует в чемпионатах «Молодые профессионалы», мы расширяем количество площадок и увеличиваем число участников. Желаю ребятам успехов и удачи!», – отметила Каклюгина.

Чемпионат проводят в рамках национального проекта «Образование». Всего в нем примут участие свыше 2800 участников из 83 регионов страны.