РИАМО - 8 сен. Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обрушилась с критикой на отдых на Черном море в России, сообщает Газета.ru.

Нелестные отзывы Брухунова оставила в своем Instagram после публикации в сети из Сочи. Подписчики спросили, купалась ли она в море.

«Я не купаюсь в Черном море в России. Мне холодно и грязно», – ответила Брухунова.

Жена Петросяна отметила, что предпочитает купаться в бассейне, когда отдыхает на Черном море в России.

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. Юморист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. В конце мая супруги подтвердили, что являются семьей.​