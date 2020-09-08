РИАМО - 8 сен. Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обрушилась с критикой на отдых на Черном море в России, сообщает Газета.ru.
Нелестные отзывы Брухунова оставила в своем Instagram после публикации в сети из Сочи. Подписчики спросили, купалась ли она в море.
«Я не купаюсь в Черном море в России. Мне холодно и грязно», – ответила Брухунова.
Жена Петросяна отметила, что предпочитает купаться в бассейне, когда отдыхает на Черном море в России.
Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. Юморист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. В конце мая супруги подтвердили, что являются семьей.
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