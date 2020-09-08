РИАМО - 8 сен. Коммунальная техника столичных предприятий готова к осенне-зимнему сезону, у города нет нужды в закупке новых машин, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«У нас более 24 тысяч единиц техники в коммунальном хозяйстве. Техника отвечает всем требованиям, приобретать новую дополнительно нет необходимости. Вся техника готова к осенне-зимнему сезону», - сказал Бирюков.

Он добавил, что сейчас ведется работа по внедрению автоматизированной системы контроля, следящей за ходом работы машин.