РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 сен. Полицейские Подольска задержали 27-летнего местного жителя за повреждение автомобиля во время конфликта с его хозяином, сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 5-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 36-летнего местного жителя о том, что в ходе конфликта неизвестный нанес повреждения его автомобилю иностранного производства. Общая сумма материального ущерба составила более 12 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции по подозрению в преступлении задержали 27-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества)», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.