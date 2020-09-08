РИАМО - 8 сен. Жилой фонд, объекты социального и культурного быта Москвы готовы к осенне-зимнему периоду, при этом работы по подготовке пришлось выполнять в два раза быстрее обычного, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«По сути дела, закончился период подготовки к новому осенне-зимнему периоду. И так как было озвучено мэром города - Сергеем Семеновичем Собяниным - до первого сентября все объекты жилого фонда, объекты социального и культурного быта будут подготовлены к зиме. Сегодня мы твердо говорим: это свершилось», - сказал Бирюков.

Он добавил, что вместо четырех месяцев подготовки к зиме, работы пришлось выполнять в течение двух месяцев.

В текущем году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в городе перенесли начало гидравлических испытаний. Многие москвичи в период самоизоляции работали из дома, поэтому было принято решение о переносе, чтобы не отключать горячую воду.