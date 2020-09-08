РИАМО - 8 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в столичных центрах «Мои документы» будут предоставлять еще три новые услуги Пенсионного фонда России, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Теперь в «Моих документах» можно получить справку об отнесении граждан к категории «предпенсионеров».
Также в центры «Мои документы» теперь можно подать заявление для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида.
Внести в реестр сведения о транспортном средстве могут инвалиды I, II группы, законные представители детей-инвалидов, а также инвалиды III группы, имеющие ограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности.
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