РИАМО - 8 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в столичных центрах «Мои документы» будут предоставлять еще три новые услуги Пенсионного фонда России, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Все три услуги будут оказываться универсальными специалистами центров «Мои документы» по экстерриториальному принципу – вне зависимости от места регистрации заявителя», - говорится в сообщении.

Теперь в «Моих документах» можно получить справку об отнесении граждан к категории «предпенсионеров».

Также в центры «Мои документы» теперь можно подать заявление для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида.

Внести в реестр сведения о транспортном средстве могут инвалиды I, II группы, законные представители детей-инвалидов, а также инвалиды III группы, имеющие ограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности.