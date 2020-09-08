РИАМО - 8 сен. Паблик-ток «Дроны над стройкой. Как наука и технологии меняют архитектуру» состоится 11 сентября в рамках фестиваля «Российская креативная неделя - 2020» в Парке Горького, сообщил РИАМО представитель организационного комитета мероприятия.

Мероприятие состоится на площадке «Сделано в Москве», организованной департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«В рамках сессии «Дроны над стройкой. Как наука и технологии меняют архитектуру» эксперты обсудят инновации в строительстве, а также расскажут, какие профессии пришли в архитектуру и останутся там надолго», - сказал собеседник агентства.

Спикерами на дискуссии выступят архитектор, урбанист, руководитель лаборатории «Искусственный интеллект для городов» в КБ «Стрелка» Александр Каменев и главный архитектор архитектурного бюро PlanAR, преподаватель МАРШ и Школы дизайна РАНХИГС Сергей Крючков.

Модератор встречи - архитектор, куратор SYNTHESIS, преподаватель школы МАРШ и Британской высшей школы дизайна, директор looqlAB Architectural Practice Андрей Киселев.