РИАМО - 8 сен. Форсайт-сессия «Мероприятия в цифровой среде: как пандемия открыла нам ивент-индустрию будущего» состоится 12 сентября в Парке Горького в рамках фестиваля «Российская креативная неделя – 2020», сообщил РИАМО представитель организационного комитета мероприятия.

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы в рамках фестиваля «Российская креативная неделя – 2020» представит в Парке Горького площадку, посвященную креативным индустриям столицы. Шатер «Сделано в Москве» будет работать в течение всего фестиваля - с 11 по 13 сентября.

«Ивент-индустрия - одна из тех сфер, на которой сильнее всего отразилась пандемия. Многие события перешли на онлайн-формат, возникла новая волна исследований возможностей дополненной реальности, появился повышенный спрос к онлайн-образованию. Участники форсайт-сессии расскажут, каковы результаты первого масштабного карантина для ивент-индустрии с точки зрения бизнеса и качественных трансформаций области», - сказал собеседник агентства.

Участниками обсуждения станут основатель и генеральный продюсер Lookport Алексей Волк, а также директор по работе с партнерами, продюсер музыкального контента Lookport Татьяна Журавская, XR-художник и креативный предприниматель в сфере IT Денис Семенов, креативный директор SILA SVETA Александр Ус и Павел Недостоев из Department Agency.

Модератором форсайт-сессии выступит криэйтив-тех продюсер иммерсивных проектов, сооснователь технологической компании PHYGITALISM, автор телеграм-канала PHYGITAL ART Creative Careers Иван Юницкий.