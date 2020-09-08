РИАМО - 8 сен. Длительность планового отключения горячей воды зависит от износа систем, в Москве удается сократить этот показатель, что в будущем позволит уменьшить длительность периода отключения воды, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Мы сегодня применяем новые технологии, которые позволили нам проводить отключение горячей воды в течение 10 дней. А в 2011 году это был 21 день. Удалось сделать большой прогресс. Чем меньше будет износ коммуникаций, тем меньше будут сроки отключения горячей воды. Мы над этим работаем, износ коммуникаций у нас ежегодно уменьшается на два-три процента», - сказал Бирюков.

Он добавил, что сроки отключения горячей воды в будущем будут уменьшаться, но о полной отмене отключения горячей воды говорить пока рано.