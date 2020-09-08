РИАМО - 8 сен. В подмосковном Реутове создан открытый Telegram-чат по вопросам качества и доступности медицины в округе, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Для жителей Реутова Общественной палатой Московской области создан открытый Telegram-чат для оперативного реагирования на конкретные проблемы и сложности в получении медицинской помощи. Также жители смогут высказать мнение о качестве медицинских услуг, внести предложения по улучшению работы медучреждений Реутова», - говорится в сообщении.

В чат добавлены все организаторы здравоохранения. Сообщить о своей проблеме или задать вопрос касаемо медицины можно, добавившись в общий чат по ссылке: https://t.me/CGKBR_health.

Чат открыт в рамках муниципальных форумов «Сильное. Здоровое. Чистое» по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.