РИАМО - 8 сен. Пробки в семь-восемь баллов прогнозируют на дорогах Москвы вечером во вторник, это связано дорожными работами и дождливой погодой, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Затруднения движения будут в связи с дорожными работами – на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (Рижская и Нижегородская эстакады), на Киевском путепроводе в обе стороны, на Волоколамском шоссе, 68-м километре МКАД, проспекте Мира (Северянский проезд), еще на Большом Каменном мосту, на 15 километре МКАД (внешней и внутренней стороне).

На магистралях основные затруднения ожидаются на Щелковском шоссе, проспекте Мира, Ленинградском шоссе перед МКАД, Волоколамском шоссе, Рязанском проспекте. Пробки образуются также на Садовом кольце, на Третьем транспортном кольце от улицы Новая Башиловка до Рижской эстакады и на МКАД (перед Волоколамским шоссе по внешней и внутренней стороне).