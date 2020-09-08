РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 сен. В подмосковном Подольске 27-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и упал, вместе с 15-летней пассажиркой он находится в реанимации, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

7 сентября в 21:40 на проспекте Ленина напротив дома №14 произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.

«Водитель, управляя мотоциклом Honda, двигаясь по проспекту Ленина со стороны Подольска в сторону Москвы, в районе дома №14 не справился с управлением и упал. В результате ДТП пострадали водитель – мужчина 27 лет и его 15-летняя пассажирка. Несмотря на то, что оба были в мотошлемах, они получили многочисленные травмы. Оба в тяжелом состоянии находятся в реанимации Подольской городской больницы», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция попросила участников дорожного движения быть предельно внимательными и не превышать скоростной режим, а также соблюдать правила дорожного движения.