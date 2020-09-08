РИАМО - 8 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл станцию Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги (МЦД-4), говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В 2019 году мы открыли движение по первым двум диаметрам МЦД. А 2020-й войдет в историю развития железнодорожного транспорта как год новых станций. Только на Киевском направлении в марте приняли первых пассажиров новые станции Победа и Санино. Сегодня после реконструкции открывается третья станция – Мичуринец», — сказал Собянин.

За этот год планируется завершить строительство и реконструкцию более 15 станций.

Станция Мичуринец была открыта в 1949 году, она находится в поселении Внуковское. Реконструкция началась в 2018 году. На станции построили две новые платформы с навесами, наземный пассажирский вестибюль и подземный пешеходный переход. Также установили шесть эскалаторов, три лифта и обустроили туалетные комнаты. Реконструкция прошла на площади 12 тысяч квадратных метров.

Станцию оборудовали также для маломобильных граждан. Рядом со станцией поставили автобусную остановку. Автобус №166 развозит горожан в близлежащие районы.

После открытия остановки ожидается, что пассажиропоток станции возрастет в 10 раз.