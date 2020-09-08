РИАМО - 8 сен. В Dmitrov Golf Resort 20 сентября состоится III Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры», в рамках фестиваля пройдут турниры по гольфу, керлингольфу и шахматам, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«Участники турнира – профессиональные гольфисты и шахматисты, депутаты Госдумы, представители органов исполнительной власти, бизнес-сообщества. Среди гостей турнира ожидаются видные деятели государственной власти, известные спортсмены, представители дипломатического корпуса. Все гости фестиваля смогут попробовать свои силы в «большом» гольфе на драйвинг рейндже», — говорится в сообщении.

пресс-служба организаторов фестиваля «Сильные фигуры» пресс-служба организаторов фестиваля «Сильные фигуры» 1 из 2

Фестиваль проходит при поддержке Минспорта России, Минкомсвязи России, Ассоциации гольфа России, Российской шахматной федерации и правительства Московской области. По окончании турниров по гольфу и керлингольфу пройдет соревнование по шахматам среди гольфистов.

«На фестивале мы в очередной раз сыграем в керлингольф. Керлингольф – это командный вид спорта, в котором участники соревнуются на точность, на попадание как можно ближе к лунке. На прошлом турнире мы играли с достаточно большой дистанции и в лунку к разочарованию гостей так никто и не попал», — рассказал один из организаторов турнира Евгений Ковтун.

Он добавил, что в этот раз дистанцию сократят вдвое.

В турнире примут участие олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова, олимпийский чемпион по современному пятиборью, депутат Госдумы Дмитрий Сватковский, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Шиманская, олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах Павел Колобков, самые известные российские гольфистки Нина Пегова и Екатерина Малахова.

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