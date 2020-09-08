РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 сен. Юнармейцы Подольска вернулись из лагеря «Орленок» в Туапсе со множеством наград, завоеванных в ходе тематической смены, сообщается на сайте администрации округа.

Делегация юнармейцев Подольска вернулась из Всероссийского детского центра «Орленок», где проходила тематическая смена физкультурно-спортивной направленности «Первые летние юнармейские игры». Во время смены в лагере отдохнули и приняли участие в различных мероприятиях ребята, проявившие себя в военно-прикладных видах спорта.

«Юнармейцы Подольска весь август соревновались в спортивных дисциплинах – легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пляжный футбол, волейбол, баскетбол, а также проходили профильные курсы по юнармейским дисциплинам. По итогам профильной смены юнармейцы округа вернулись с медалями и грамотами: общекомандное 1 место по лазертагу, 2 место по спортивному ориентированию, 2 место в смотре строя и песни, 3 место по легкой атлетике», – говорится в сообщении.

Также они завоевали множество наград в личных зачетах. Юнармейцы Руслан Баев и Анна Бородачева стали участниками почетного караула на открытии и закрытии лагерной смены.