РИАМО - 8 сен. Бывшая жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева на годовщину своей свадьбы провела благотворительную акцию в пользу зооприюта.

Маргарита, которой предыдущий супруг Дмитрий Грачев в порыве ревности отрубил обе руки, ранее переехала вместе с сыновьями в Санкт-Петербург. Ровно год назад девушка снова вышла замуж, но рассказала о новом замужестве только сейчас.

«Сейчас мы едем в кошачий приют и везем много корма от наших гостей на годовщину свадьбы», - рассказала Грачева в сторис своего Instagram.

По ее словам, они с мужем попросили гостей не дарить им на годовщину свадьбы цветы, а сделать доброе дело - собрать корм для приютских кошек. Также Маргарита пообещала постоянно навещать питомцев зооприюта.

Трагедия в жизни Маргариты Грачевой произошла в декабре 2017 года. Одну из отрубленных кистей ей удалось спасти, вместо второй девушке установили бионический протез. Муж-садист Дмитрий Грачев получил 14 лет колонии строгого режима. Пострадавшая от рук домашнего тирана Маргарита смогла вернуться к нормальной жизни.