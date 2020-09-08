РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 сен. В подмосковной Балашихе сотрудники полиции задержали ранее судимого уроженца ближнего зарубежья, который украл ювелирные украшения из квартиры на 157 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница, у которой из квартиры на Разинском шоссе неизвестные украли ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 157 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 40-летний ранее судимый уроженец ближнего зарубежья. По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.