РИАМО - 8 сен. Представляющая интересы потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Анна Бутырина отметила, что артист получил реальный тюремный срок из-за действий своего адвоката Эльмана Пашаева, сообщает Газета.ru.
По ее словам, именно такое отношение и поведение во время судебных заседаний стали причиной вынесения приговора с тюремным заключением. Адвокат подчеркнула, что у актера был шанс на получение более мягкого приговора, если бы он сменил защитника и сразу признал вину в ДТП.
«Я более чем уверена, что если бы у Ефремова был другой адвокат и он бы признал вину, деятельно раскаялся, возместил вред потерпевшим, то получил условный срок», – резюмировала Бутырина.
В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.
Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.
Суд также лишил Ефремова водительских прав на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына, погибшего в ДТП.
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