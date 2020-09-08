РИАМО - 8 сен. Представляющая интересы потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Анна Бутырина отметила, что артист получил реальный тюремный срок из-за действий своего адвоката Эльмана Пашаева, сообщает Газета.ru.

«Ефремов стал жертвой его защитника Пашаева! Наверняка Пашаев обещал условный срок, взяв под это огромный гонорар. Именно Пашаев настоял, чтобы Ефремов не признавал вину в суде, затем был режиссером шоу с инсультом, оскорблял прокуроров, представителей потерпевших, самих потерпевших, высказывал отвод судье. Ефремов попал под это влияние и вел себя омерзительно, как и его защитник», – сказала Бутырина.

По ее словам, именно такое отношение и поведение во время судебных заседаний стали причиной вынесения приговора с тюремным заключением. Адвокат подчеркнула, что у актера был шанс на получение более мягкого приговора, если бы он сменил защитника и сразу признал вину в ДТП.

«Я более чем уверена, что если бы у Ефремова был другой адвокат и он бы признал вину, деятельно раскаялся, возместил вред потерпевшим, то получил условный срок», – резюмировала Бутырина.

В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Суд также лишил Ефремова водительских прав на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына, погибшего в ДТП.​